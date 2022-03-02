توقعات بتقلبات جوية وهطول أمطار طوال فصل الربيع على معظم مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد محلل الأرصاد الجوية، عادل قازنلي، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام فصل الربيع، مشيرًا إلى أن مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية ‏متسارعة خلال هذا الفصل.‏ وقال قازنلي في تصريحات للإخبارية: «انتهى فصل الشتاء ودخلنا في فصل الربيع، والذي يتميز بفترة انتقالية من فصل الشتاء البارد ‏إلى فصل الصيف صاحب درجات الحرارة المرتفعة».‏ وأضاف: «هناك موجات باردة مع رياح نشطة قد تكون مثيرة للغبار في فصل الربيع، وفي الفترة المقبلة تزداد درجات الحرارة حتى ‏نصل فصل الصيف».‏ وأتم: «هناك تقلبات جوية في الفترة المقبلة، فصل الربيع سيكون حافلًا بوجود السحب الممطرة على أجزاء من منطقة الرياض ‏والأجزاء الشمالية للمملكة».‏ وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات بشأن حالة الطقس في معظم مناطق المملكة، لافتًا إلى أن منطقتي مكة والقصيم ‏ستشهدان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية بينما ستشهد عسير أمطار غزيرة‎.‎ أخبار قد تهمك

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