الأردن: نعمل مع السعودية لرفع التبادلات إلى 5 مليارات دولار

وأكد أن حكومة بلاده على استعداد لمعالجة المشاكل التجارية بين البلدين بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه تم توقيع نحو 17 وثيقة في عام 2017، واقترح إنشاء مجلس أعمال سعودي – أردني.
وقدر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 4 مليارات دولار في عام 2019، وبيّن أن الصادرات الأردنية تركزت على منتجات الصيدلة والورق المقوى، والخضروات، ومنتجات الألبان، والصابون، وأدوات التنظيف، فيما استورد الأردن من المملكة 2.1 مليار دولار، وأضاف أن أهم الواردات إلى الأردن من المملكة شملت الوقود المعدني ومنتجات تقطيرها بنسبة 53% من إجمالي الواردات، إضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها، وتشمل بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية، مطالباً بضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 5 مليارات دولار.
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