اخبار الرياضه السعوديه قبل «الكلاسيكو».. كونترا يحذر حمد الله وروما من الإنذارات

محمد بن مسعود - الدمام - حذر مدرب الاتحاد كونترا، الثنائي عبدالرزاق حمدالله ورمارينهو، من الحصول على انذارات في مباراة ضمك غدا (الخميس) بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويهدف كونترا للاستفادة من خدمات حمدالله وروما في مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال (الثلاثاء) القادم بالرياض، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ24 من دوري المحترفين. وكان كونترا أجرى مناورة كروية مساء أمس (الثلاثاء) ركز من خلالها على تطبيق الأسلوب الفني الذي سينتهجه في لقاء ضمك القادم، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء، ومن المتوقع أن تشهد تغييرا بسيطا في أحد خطوط الفريق الكروي بما يتناسب مع النهج الفني، وسيختتم النمور تحضيراتهم الفنية بحصة تدريبية خفيفة مساء اليوم، ومن ثم التوجه لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة ضمك.

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