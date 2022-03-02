اخبار الرياضه السعوديه تحدٍّ أرجنتيني جديد

محمد بن مسعود - الدمام - أحاط مدربا النصر والهلال روسو ودياز تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الديربي» غدا (الخميس) على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالسرية التامة، إذ يطمحان لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

وتعتبر مباراة «الديربي» المواجهة الثانية بين المدربين الأرجنتينيين، بعد أن نجح المدرب الهلالي دياز في قيادة فريقه للفوز 2/‏1 في دور ربع النهائي بكأس الملك، والتأهل لملاقاة الشباب في دور نصف النهائي من البطولة، والتفوق على ابن جلدته روسو في أولى المواجهات بينهما. ويتطلع المدرب النصراوي لرد الاعتبار من خلال لقاء الديربي القادم وقيادة العالمي للفوز على الهلال وتأكيد تفوقه في الدوري، بعد أن كسب مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل لا شيء إبان قيادة المدرب البرتغالي جارديم الكتيبة الزرقاء، فيما يطمح دياز لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على مواطنه روسو في لقاء «الديربي» في الدوري.

ويعيش دياز حالة ارتياح كبيرة في ظل اكتمال فريقه بعودة سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وكويلار، ويسعى المدرب الهلالي لتحقيق الانتصار على المنافس التقليدي وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الدوري.

فيما تلقى المدرب روسو ضربة موجعة بعد تعرض الظهير الأيمن سلطان الغنام للإصابة وغيابه عن المباريات في المرحلة القادمة، وحرص على تجهيز البديل المناسب لسد غياب الغنام في لقاء «الديربي»، ويتطلع روسو لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة والسير نحو المنافسة على بطولة الدوري في الموسم الحالي.