انفجار ضخم بمدرسة الدبابات بـ خاركيف وهجوم على قاعدة عسكرية في كييف

محمد بن مسعود - الدمام - وقع منذ قليل انفجار ضخم في مدرسة الدبابات في مدينة خاركيف، الأوكرانية، حسبما نقلت العربية في خبر عاجل.
كما شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على قاعدة لواء الهجوم الجوي 95 في جتومر شمال غرب كييف.
وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الهجمات الروسية على المباني المدنية في الحي التاريخي لمدينة خاركيف مروعة.
كما أعلنت الإدارة المدنية للعاصمة كييف، حالة التأهب بعد تعرض كييف لغارة، مشددة على السكان ملازمة الملاجئ، وذلك حسبما نقلت وسائل إعلام عالمية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن العاصمة كييف تعيش تحت قصف روسي بصواريخ كروز، داعيا لوقف فوري لإطلاق النار، ومن ثم والحوار بعد ذلك، مشيرا إلى أن فرص إجراء جولة ثانية من المحادثات ضئيلة.
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