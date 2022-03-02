‏الإمارات تتسلم رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

‏تسلمت الإمارات رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت دولة الإمارات، الثلاثاء، تشجيعها الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة: «موقفنا من الأزمة في أوكرانيا يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ووقف التصعيد».

وتابعت خلال كلمة دولة الإمارات التي تترأس دورة مجلس الأمن الحالية، حول برنامج عمل شهر مارس، أن بلادها تتعهد بجعل أمن المرأة أولوية خلال رئاستها للمجلس.

وتابعت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن: «سنعمل على تيسير المناقشات خلال رئاستنا لمجلس الأمن».

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واستطردت: «سنركز على قضية تغير المناخ خلال رئاستنا لمجلس الأمن باعتبارها إحدى أبرز التحديات»، مضيفا: «نسعى لإيصال المساعدات للمحتاجين في أوكرانيا وتسهيل خروج المدنيين».

وتابعت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «موقفنا هو الدعوة لخفض التصعيد والعودة للدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا، مضيفة “سنعمل على حل النزاعات والخلافات الدولية عبر الحوار».

ونوهت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «خصصنا 5 ملايين دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا”، والإمارات تطالب بخفض التصعيد والحوار بشأن أزمة أوكرانيا».

وأضافت: «نرأس مجلس الأمن في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة».