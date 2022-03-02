للمرة الأولى.. دار كريستيز تعرض رائعة فان غوغ

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم المصمم جيورجيو أرماني فعاليات أسبوع ميلانو للموضة بعرض صامت، إذ قرّر الاستغناء عن أي موسيقى مرافقة لمرور عارضاته كعلامة احترام لكلّ ال

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