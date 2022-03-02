الفنان المتألق حسين الجسمي يُحيي أمسيته بمسرح الدانة

محمد بن مسعود - الدمام - يُحيي الفنان الكبير والمغني الإماراتي «حسين الجسمي» أمسية غنائية مساء الجمعة الموافق 4 مارس 2022 على مسرح الدانة، والتي سيقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه المميزة وسيصدح بها في مساء الصخير.

وأعلن المنظمون بأن عملية بيع التذاكر شهدت إقبالاً كبيرًا وقد نفذت التذاكر المتعلقة بالدرجتين A وB في حين ستكون التذاكر المحدودة لباقي الدرجات متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان www.springofculture.org.

واتسمت المسيرة الفنية للفنان حسين الجسمي بانطلاقتها الأصيلة القوية وثرائها وتنوعها في وقت قياسي وهو ما جعل منه صوتًا شبابيًا وطاقة غنائية متميزة، كما وتميّز الجسمي بإضافاته الفنية النوعية ولمساته المؤثرة في الغناء الخليجي وتمسّكه القوي بالحس الفني الإماراتي الأصيل والتراث الموسيقي إلى جانب إجادته للغناء باللهجتين المصرية والمغربية من خلال العديد من أغانيه، الأمر الذي أكسب ألبوماته الغنائية تنوعًا لافتًا وأسهم في خلق حضوره وانتشاره الفني الكبير على مستوى العالم العربي. كما وغنّى حسين الجسمي للعديد من الملحنين البارزين ومنهم أصيل أبوبكر وعلي كانو وعلي منصور وإبراهيم جمعة وفايز السعيد وأخوه فهد الجسمي.