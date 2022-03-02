«الصحة»: تسجيل 2752 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 11416 يوم أمس، أظهرت تسجيل 2752 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1550 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 489331.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 24690 حالة، منها 41 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و15 حالة في العناية المركزة وحالة وفاة واحدة.