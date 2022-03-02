اخبار الخليج – الديوان الملكي: جلالة الملك سيغادر أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيغادر أرض الوطن بحفظ الله و رعايته اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر مارس الجاري متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة الى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.

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