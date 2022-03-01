شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» يحتفي اليوم العالمي للدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض , حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة , اليوم , احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء" , وافتتاح المعرض المصاحب له بالرياض.

وبيّن مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباءة أن اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى إيصال رسائل السلامة والتعليمات في تطبيقها والتعاون في مجالات متعددة للتطوير والجودة العامة .

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحرص على مواكبة هذا اليوم وتفعيله والاستفادة الكاملة من تجارب الجميع . وتضمن الحفل تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني وعرضاً لفيلم عن الدفاع المدني بالمنطقة وعروضا إنشادية بمشاركة إدارة التعليم بالمنطقة، وتكريم للجهات الراعية.

كما تجوّل أمين المنطقة في المعرض المصاحب للاحتفال واستمع إلى شرح عن ما يحتويه ويقدمه للتوعية من المخاطر والأضرار , فيما اطلع سموه على أحدث الآليات ومعدات الدفاع المدني.