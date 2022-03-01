شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة»: شطب السجل التجاري أصبح فوريا وبخطوة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إطلاق الوزارة خدمة شطب السجلات التجارية للمؤسسات (رئيسي وفرعي) والسجلات الفرعية للشركات إلكترونياً وبخطوة واحدة دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى.

وقال الحسين في مقطع مرئي "سابقاً كانت تتطلب عملية شطب السجل التجاري أربع خطوات هي سداد الزكاة والرسوم والضريبة، ونقل خدمات العمالة، وإلغاء رخصة البلدية، وإلغاء رخص ممارسة الأنشطة المرتبطة بالسجل".

وأضاف متحدث "التجارة": "اليوم بات شطب السجل التجاري فوري وبخطوة واحدة دون الحاجة لمراجعة الجهات الأخرى على رابط الخدمة: http://e.mc.gov.sa، أما إجراء شطب السجل الرئيسي للشركة يتطلب تصفية أعمال الشركة قبل شطب السجل".

وأوضح الحسين أنه فيه حال وجود رسوم أو رخص أو عمالة على صاحب السجل التجاري التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاحقاً لاستكمال بقية خطواته الأخرى.