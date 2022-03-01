إزالة 1.2 مليون كجم مخلفات من محمية الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مليونا و259 ألف كجم من المخلفات في أرجاء المحمية خلال المدة الماضية، ضمن مبادرات النظافة الشاملة التي تطلقها الهيئة على فترات زمنية مختلفة تحت مسمى «لتتنفس»، وبمشاركة عدد من الجمعيات البيئية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع المحلي. وبينت الهيئة أن هذه الحملات تنبع من رؤيتها في المحافظة على الحياة الفطرية في المحمية لضمان أن يستمتع بها جيل اليوم وأجيال المستقبل، وتأتي انسجاما مع استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية للحيوانات البرية في المحمية، عبر إزالة المخلفات التي تعد من العوامل الرئيسة في تلوث التربة، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، وهو ما يعزز دورها في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 في الإدارة الفاعلة للمخلفات. النفايات المزالة: 183,710 كجم بلاستيك 31,003 كجم مطاط 26,665 كجم حديد 12,895 كجم خشب مجموع المخلفات العامة المزالة 1,005,000 كجم

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