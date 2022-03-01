طائرات درونز لرصد المخالفات والتعديات على الغابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر دوريات حماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، التي يتجاوز عددها 100 دورية تغطي 5 مواقع بالمنطقة، إضافة إلى استخدام 5 طائرات بدون طيار (درونز)، وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة. وأوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح بالمركز علي الأسمري أن إطلاق الدوريات بمنطقة عسير يأتي ضمن مشروع يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، وذلك في إطار محافظة المركز على الغابات والمتنزهات فيها عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال.

مهام المركز



حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها



تأهيل المتدهور منها حول المملكة



الكشف عن التعديات عليها



مكافحة الاحتطاب



الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية



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