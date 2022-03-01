طائرات درونز لرصد المخالفات والتعديات على الغابات

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وأوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح بالمركز علي الأسمري أن إطلاق الدوريات بمنطقة عسير يأتي ضمن مشروع يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، وذلك في إطار محافظة المركز على الغابات والمتنزهات فيها عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال.
مهام المركز
- حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها
- تأهيل المتدهور منها حول المملكة
- الكشف عن التعديات عليها
- مكافحة الاحتطاب
- الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية
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