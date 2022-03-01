ولي العهد يبحث تعزيز التنسيق المشترك مع رئيس قبرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، خلال جلسة مباحثات في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

وكان ولي العهد استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، رئيس جمهورية قبرص، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وتمنياته لجمهورية قبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليديس، ونائب وزير لرئيس الجمهورية كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس.

وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريما له.

أهمية زيارة رئيس قبرص للمملكة:

