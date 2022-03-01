ولي العهد يبحث تعزيز التنسيق المشترك مع رئيس قبرص

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كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وكان ولي العهد استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، رئيس جمهورية قبرص، وأجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.
بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.
ونقل ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، وتمنياته لجمهورية قبرص الصديقة مزيدا من التقدم والازدهار.
فيما حمل الرئيس القبرصي ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.
حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.
فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليديس، ونائب وزير لرئيس الجمهورية كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس.
وأقام ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريما له.
أهمية زيارة رئيس قبرص للمملكة:
- تعكس مكانة المملكة عالميا وتطور العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات.
- استأنفت المملكة وقبرص علاقاتهما السياسية في عام 2015، عندما عينت المملكة سفيرا لها لدى قبرص.
- تجمع المملكة وقبرص اهتمامات مشتركة ومجموعة من الأبعاد الجيوسياسية المتعلقة بالأمن والاستقرار.
- تنسيق مشترك وتطابق في الرؤى بين البلدين على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية المهمة.
- يسعى البلدان إلى نقل العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في ضوء رؤية 2030، وبما يحقق مزيدا من الازدهار.
- أبدت شركة أرامكو السعودية اهتمامها بممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
- يعد اقتصاد قبرص فرصة كبرى للمستثمرين السعوديين كونه من أسرع الاقتصادات الأوروبية نموا.
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