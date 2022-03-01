5 مزايا صحية واجتماعية للفحص الطبي قبل الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 5 مزايا صحية واجتماعية، أقام مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة أمس برنامجا توعويا حول «الزواج الصحي» تحت شعار «خذ بالنتيجة» وحملة «اعرف أرقامك» في الجامعة السعودية الالكترونية بهدف توعية الطلاب بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج وزيادة الوعي الصحي حول الوقاية من الأمراض المزمنة. والفحص قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب والالتهاب الكبدي​ الفيروسي ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا. مزايا الفحص قبل الزواج





الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية



نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل



تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم



تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها



التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين



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