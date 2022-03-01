شكرا لقرائتكم خبر «الحج» تشترط «محصن» لدخول الأطفال الحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت وزارة الحج والعمرة ظهور «محصن» في تطبيق توكلنا عند الأطفال لتمكينهم من دخول الحرمين الشريفين، مبينة أن عبارة «لم تثبت إصابته» في حالة الأطفال بالتطبيق لا تسمح لهم بالدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المتابعين في الموقع الرسمي للوزارة حول ما إذا كان يكفي الأطفال الصغار كلمة «لم تثبت إصابته» لدخول الحرمين الشريفين، لترد الوزارة بأنه كما هو موضح في المنشور يشترط ظهور «محصن» في توكلنا والحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا.

في المقابل توالت الردود حول الموضوع حيث ذهب أحدهم إلى أن تطعيم الأطفال ليس إلزاميا وخاصة من هم أقل من سبع سنوات، مطالبا الوزارة بوضع حل أو عمل استثناء، وطالب آخر بتوضيح آلية للأطفال أقل من 12 عاما من أجل تحسب المعتمر قبل القدوم إلى الحرمين الشريفين، في حين أشار آخر إلى أنه لا يستطيع الحجز للأطفال من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» ويشترط عمر أكثر من سبع سنوات.