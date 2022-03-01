لجنة الانضباط والأخلاق تغرم مدرب النصر 30 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الثلاثاء، تغرم ميجيل روسو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم 30 ألف ريال.
وبحسب اللجنة، تأتي تلك الغرامة؛ بسبب غياب روسو عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة أبها.
فيما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق حمد آل منصور والأرجنتيني فونيس موري ثنائي فريق النصر الأول لكرة القدم 20 ألف لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة أبها.
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