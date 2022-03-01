أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - صعدت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت 7 دولارات، ووصل سعر البرميل من هذا الخام إلى 105.64 دولارات ليلامس أعلى مستوى في 7 سنوات عند 105.79 دولار بعد بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا والتي تدخل يومها السادس.
وقفزت العقود الآجلة للنفط الأميركي أكثر من 8 دولارات متجاوزة 104 دولارات للبرميل، كما قفزت أسعار البنزين الأميركي أكثر من 5%.
وجاءت هذه القفزات بعد زيادة العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، تسليم أبريل بحدود 2.56 دولار، أو 2.67 بالمئة لتصل إلى 98.28 دولار.
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وكانت عقود الخام الأميركي قد لامست مستوى مرتفعا عند 99.10 دولار للبرميل في اليوم السابق، وسجلت عند التسوية ارتفاعا بأكثر من 4 بالمئة.
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