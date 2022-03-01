تدشين اليوم العالمي للدفاع المدني في الخرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-أشرف العصيمي

دشّن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” سلامة الإنسان بناء ونماء ” بحضور العقيد خالد بن معاش العنزي مدير إدارة الدفاع المدني المكلف والعقيد سلطان بن محمد الدوسري مدير السلامة بإدارة الدفاع المدني والعقيد فيصل الفهادي مدير الشؤون الإدارية.

وتم خلال التدشين الإطلاع على عرض مرئي يُحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي .

وبين مدير إدارة الدفاع المدني المكلف العقيد خالد بن معاش العنزي أن اليوم العالمي للدفاع المدني مناسبة عالمية مهمة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الممتلكات والأرواح لتحقيق أفضل الظروف لحماية المجتمع والممتلكات.

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من جهته قدم المحافظ الخرج شكره لمنسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظة على الجهود المتواصلة التي يبذلونها في خدمة محافظة الخرج ومراكزها مشيداً بالدعم اللامحدود من القيادة -ايدها الله-.

الجدير بالذكر أن إدارة الدفاع المدني تقيم معرض توعوي ” تحت شعار ” سلامة الإنسان بناء ونماء ” بمسرح كليه التقنيه بالخرج خلال الفتره ٢٨ – ٣٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ.