محمد بن مسعود - الدمام - انهيار مرعب للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جديدا؛ حسب مصادر مصرفية.

وذكرت المصادر لـ ” اليمن السعيد “، أن سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي وصلت إلى 315 ريالا للشراء، و320 ريالا للبيع.

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وبحسب المصادر فقد وصل الريال اليمني إلى 1200 ريالا أمام الدولار الواحد للشراء، و1220 ريالا للبيع.

وفي العاصمة صنعاء، سجلت أسعار الصرف 158 ريالا مقابل الريال السعودي، للشراء، و159 ريالاً للبيع، كما سجلت 600 ريال للدولار للشراء، و603 ريالات للبيع.

ياتي ذلك فيما أرسى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مزاده لبيع الدولار على سعر 1177 ريالا، في إقرار غير مباشر بانهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وذكر بيان للبنك أن أعلى سعر للعطاء بلغ 1231 ريالا، مؤكدا التسوية بعد يومين.

وأشار إلى أن إجمالي العطاءات بلغت 22 مليونا و98 ألف دولار، بنسبة تخصيص تراجعت إلى مستوى 40%.