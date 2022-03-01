أمير تبوك يواسي في وفاة الإعلامي والكاتب مقبول الجهني

محمد بن مسعود - الدمام - واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الجهني في وفاة فقيدها الإعلامي والكاتب الصحفي مقبول بن فرج الجهني – رحمه الله – .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة الفقيد ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب أبن الفقيد اللواء متقاعد خالد بن مقبول الجهني باسمه وكافة أفراد أسرة الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة والغير مستغربة والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.
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