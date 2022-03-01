شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو للاستفادة من مهلة الإعفاء بالإفصاح عن الآبار المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 19 / 2 / 1444هـ.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 11 / 11 / 1441هـ، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على: "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".

وأضافت "الوزارة" أن مخالفة حفر الآبار من دون تصريح تصل إلى 25 ألف ريال، في حال عدم تصحيح وضع البئر ضمن المهلة المحددة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت مؤخراً خدمة تصحيح وضع الآبار التي حُفرت سابقاً من دون ترخيص، عبر منصة نظام رخص حفر الآبار الإلكتروني، ما يمكّن مالك البئر مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها.