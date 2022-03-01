شؤون الحرمين تستعد لرمضان بخدمات مطورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس، مع وكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، خطة «الرئاسة» واستعداداتها لشهر رمضان والبرامج والخطط التي تقدمها الرئاسة، حاثا الجميع على إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه القيادة من دعم دائم في خدمة الحرمين الشريفين.

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