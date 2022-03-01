563 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 839

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 839 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. 554 عدد الحالات الحرجة 3 وفيات 745,590 إجمالي عدد الإصابات 724,388 إجمالي حالات التعافي 12201 عدد الحالات النشطة 9001 إجمالي عدد الوفيات

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