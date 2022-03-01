دعم مواهب الطلاب في الرسم والتصوير والنحت

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فن الرسم
جـميع أنواع فن الـرســم (الفن التشكيلي - الفن التجريدي - الفن الرقمي)
فن التصوير
باستخدام وسائل التصوير المتعددة
فن النحت
الأعمال الفنية التشكيلية المجسمة، بما في ذلك استخدام خامات كالطين والصلصال وغيرها
أهداف المسابقة:
- نشر الوعي بالفنون البصرية.
- اكتشاف مهارات الطلبة الفنية.
- تنمية الذائقة والحس الفني.
- تشجيع ابتكار الأعمال الإبداعية.
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