دعم مواهب الطلاب في الرسم والتصوير والنحت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من رؤية وزارة الـثقافة في دعـــم ورعاية الـقـطاعات الفنية والثقافية، ونظرا لأهمية دعم الأجيال الناشئة ودورهم المحوري في خلق قطاعات إبداعية مزدهرة، أطلقت هيئة الفنون البصرية مسابقة «فنانو الغد»، سعيا منها إلى إتاحة الفرصة للطلبة لاكتشاف أحد مجالات الفنون البصرية، بالمشاركة مع وزارة التعليم، والموجهة لطلبة التعليم العام والخاص في 3 أشكال للفنون. فن الرسم جـميع أنواع فن الـرســم (الفن التشكيلي - الفن التجريدي - الفن الرقمي) فن التصوير باستخدام وسائل التصوير المتعددة فن النحت الأعمال الفنية التشكيلية المجسمة، بما في ذلك استخدام خامات كالطين والصلصال وغيرها أهداف المسابقة:





نشر الوعي بالفنون البصرية.



اكتشاف مهارات الطلبة الفنية.



تنمية الذائقة والحس الفني.



تشجيع ابتكار الأعمال الإبداعية.



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