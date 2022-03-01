اخبار الخليج – «النواب» يطالب بالسماح للبحارة باستخراج الروبيان من «الحظور»

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة يؤكد الجاهزية الأمنية لمملكة البحرين لاستضافة أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

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