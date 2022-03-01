اخبار الخليج – وكيل الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة يؤكد الجاهزية الأمنية لمملكة البحرين لاستضافة أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة مع سعادة السفيرة آندا فيليب مدير شؤون البرلمانات الأعضاء والعلاقات الخارجية في الاتحاد البرلماني الدولي ، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومجلس النواب البحريني ، حيث تم الاطلاع على مدى الجاهزية الأمنية لمملكة البحرين لاستضافة أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس 2023 ، وفق عدد البرلمانات الأعضاء في الاتحاد والمقدرة بـ 178 عضواً برلمانياً وما يقارب من 2000 مشترك.
حيث ناقش معالي الوكيل الجوانب المتعلقة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمؤتمر التي من الممكن أن تقدمها وزارة الداخلية ، معرباً عن الاستعداد التام والجاهزية الأمنية لدى المملكة لتقديم الدعم المطلوب لإنجاح هذا المؤتمر ، لافتاً معاليه إلى أن مملكة البحرين لديها القدرات الكافية والخبرة الطويلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الكبرى ومنها على سبيل المثال جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 وحوار المنامة ، والتي تقام سنوياً على أرض المملكة .
من جانبها ، أعربت سعادة السفيرة آندا فيليب عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية على التعاون وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح أعمال المؤتمر الذي من المقرر انعقاده في مملكة البحرين ، وما سجلته المملكة من تطور ملحوظ في مسيرتها الديمقراطية.
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