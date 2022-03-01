بيان فرنسي ألماني بولندي مشترك: العدوان الروسي على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - صدر منذ قليل بيان فرنسي ألماني بولندي مشترك، أكد على أن العدوان الروسي على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود.

وطالبت الدول المشتركة في البيان، روسيا بوقف عمليتها العسكرية فورا وسحب جميع قواتها ومعداتها من أوكرانيا.

وأكدت الدول الثلاث دعمها المستمر لسيادة أوكرانيا الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وتابع البيان: “نشجب الخسارة المأساوية في الأرواح والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الأعمال الروسية”.