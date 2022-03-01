آل جابر يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل وقف إطلاق النار في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض، بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.

ونوقشت خلال اللقاء الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار وخاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة.