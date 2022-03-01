محمد بن مسعود - الدمام - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم في الرياض، بالمبعوث الأمريكي لدى اليمن تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن.
ونوقشت خلال اللقاء الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار وخاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر يبحث مع المبعوث الأمريكي سبل وقف إطلاق النار في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.