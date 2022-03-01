اختتام منافسات دوري هجَّان 2022

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت منافسات دوري هجان 2022، الثلاثاء، التي استمرت منافساته على مدار خمسة أسابيع، في رماح ، وذلك بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

وجرت منافسات اليوم النهائي من دوري هجان، على أرضية ميدان رماح للهجن بمشاركة 48 هجاناً سعودياً، تنافسوا خلال شوطين، خصصت للثنايا بكار حيل، والثنايا قعدان زمول.

وجاء في صدارة شوط الثنايا بكار حيل ومحققاً الميدالية الذهبية، الهجان عزيز الحويطي بالمطية «العنود » لمالكها إبراهيم الوابصي، وحلّ نايف الجهني في المركز الثاني بالمطية «جوري » لمالكها سفر العتيبي، فيما جاء ثالثاً بدر الجهني بالمطية «منصورة » والعائدة ملكيتها للمالك فرحان البلوي، ونال الميدالية البرونزية .

وفي منافسات شوط الثنايا قعدان زمول، حصل على الميدالية الذهبية سند المسعودي بالقعود «الشبابي» لمالكه سفر الشريف، فيما حلّ أحمد الحويطي ثانياً ونال الميدالية الفضية بالقعود «جبار» لمالكه حاسن القرشي، وجاء بالمركز الثالث سامي الجهني بالقعود «سكر» لمالكه سليمان الجهني، ونال الميدالية البرونزية.

ووجَّه الأمير فهد بن جلوي بمنح الهجان المشارك في نهائي دوري هجان 2022 جائزة إضافية بمقدار الجائزة المرصودة لمالك المطية الفائزة في النهائي، ومنح كل هجان لم يحالفه الفوز بأحد المراكز العشرة الأولى في نهائي دوري هجان 2022، جائزة نقدية بمبلغ 3 آلاف ريال، وذلك دعماً للهجان السعودي والمحافظة على هذه الرياضة العريقة.

يذكر أن دوري هجان نظم على أرضية 9 ميادين للهجن هي: الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وسكاكا بمنطقة الجوف، والصويدرة بمنطقة المدينة المنورة، والسيح بالمنطقة الشرقية، والقصيم بمنطقة القصيم، وحائل بمنطقة حائل، وتبوك بمنطقة تبوك، ونجران بمنطقة نجران ورماح بمنطقة الرياض، فيما بلغ مجموع جوائز دوري هجان أكثر من مليون ريال، وبلغ مجموع جوائز مرحلة التصفيات 265 ألف ريال، فيما بلغت جوائز أشواط المرحلة النهائية أكثر من 792 ألف ريال تقدم للفائزين الأوائل العشرة من كل شوط، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف ريال للهجانة السعوديين المشاركين في نهائي دوري هجان 2022.