الأسهم الأمريكية تتراجع وقفزة في العقود الآجلة للنفط بقيمة 11 دولارا

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية أداء هابطا، اليوم الثلاثاء، لتعمق خسائرها التي تكبدتها أمس، في ظل انحسار شهية المخاطرة وانخفاض الإقبال على أصول المخاطرة وأهمها الأسهم الأمريكية .

حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر DOW JONES بنسبة بلغت نحو 0.46% واستقرت عند مستوى 33,684 نقطة ، كما انخفضت العقود الاَجلة لمؤشر إس أند بي 500 اﻷوسع نطاقا S&P 500 بنسبة بلغت نحو 0.62% قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,341.25 نقطة.

فيما انخفضت أيضا العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المجمع NASDAQ بنحو 121 نقطة أو بنسبة قوية بلغت نحو 0.86% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 14,107 نقطة.

فيما قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 11 دولارا إلى 106.78 دولار للبرميل.

وجاء هذا بعد ظهور آثار العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد الروسي، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بانخفاض قيمة عملة روسيا المحلية “الروبل” إلى أقل من سنت دولار.