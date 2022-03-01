شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق حملة «جائزة وعي» بأكثر من مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة اليوم، حملة جائزة وعي 2022 في موسمها الخامس التي تعد إحدى مبادرات وزارة الصحة السعودية بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي، والبالغ إجمالي جوائزها أكثر من مليون ريال تحت شعار #اتفقالعربعلى_وعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع مواطني العالم العربي على إنتاج محتوى إبداعي، يسهم في إثراء المحتوى التوعوي بالمجال الصحي.

وفي هذا العام سيكون المجال مفتوحًا ومتاحاً للعالم العربي للمشاركة في مسارات الجائزة وهي: الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والإنفرجرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الأفكار الإبداعية وهو المسار الذي تم إضافته لهذا الموسم.

وستبدأ مرحلة استقبال المشاركات للجائزة من 6 / 3 / 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

يذكر أن "الصحة" تسعى من هذه الجائزة إلى تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، وللحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.