محافظ أملج يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2022 م تحت شعار “سلامة الإنسان بناء ونماء”

محمد بن مسعود - الدمام - دشَّن محافظ أملج نايف المريخي اليوم الذي يوافق الأول من مارس لعام 2022 م، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار “سلامة الإنسان بناء ونماء”، بحضور عدد من مديري الأجهزة الأمنية والإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بمجمع أملج سكوير.

كما يصاحب الفعاليات إقامة معرض تنظمه ادارة الدفاع المدني بمحافظة أملج في مجمع أملج سكوير، لمركز السلامة الميداني.

والجهات المشاركة هي (الكلية التقنية – المعهد المهني – مكتب التعليم – مركز شعاع الأمل للرعاية النهارية – مكافحة المخدرات – حرس الحدود – محطة التحلية)، حيث خصصت الفترة الصباحية للزيارات من الساعة 10 صباحاً إلى 12 مساءً وفي الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً إلى 9 مساءً لعموم الزوار.

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بدوره، أكد مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة أملج المقدم خالد بن محمد العروي، أن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تهدف للتذكير بالجهود العظيمة والمتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية التي تنتج عنها، ويأتي شعار هذا العام “سلامة الإنسان بناء ونماء” للتأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية في البناء والتنمية في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة في تطوير وبناء المجتمع.

ونوه العروي إلى أن جهاز الدفاع المدني يحظى دوماً بالدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – حتى اصبح يضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال بجوانب عدة ومنها توفير المعدات والآليات والاجهزة الفنية المتقدمة.

من جهته ثمن محافظ أملج الجهود التي يقوم بها الدفاع المدني بالمحافظة، من حيث الجاهزية وسرعة الإستجابة واحترافية أعمال الإنقاذ، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع، كما نوه سعادته بجهود المقدم خالد العروي ومنسوبيه وعلى دعم وتوجيه سعادة مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ناصر القويزاني، و أكد على أن كل هذا النماء والتطور لم يكن ليتأتى لولا فضل الله ثم دعم وتوجيه وتحفيز سمو أمير المنطقة “حفظه الله” الدائم للدفاع المدني ولكافة الأجهزة الحكومية بالمنطقة، بل إن سموه أيضاً محفز للقطاع الخاص وللقطاع الثالث.