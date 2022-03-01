قصف روسي يستهدف مبنى التلفزيون في كييف وانقطاع البث (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض مبنى التلفزيون الأوكراني الرسمي لقصف روسي، منذ قليل، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل. وأعلنت السلطات الأوكرانية انقطاع بث التلفزيون في كييف بعد تعرضه للقصف. وأفادت العربية أن العاصة الأوكرانية كييف تشهد قصفا عنيفا، فيما استهدف صاروخ روسي برجا للاتصالات في المدينة. أخبار قد تهمك

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