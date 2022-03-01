الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز يرأس الجلسة الأولى لمجلس شباب جازان الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان – فضه عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم، الجلسة الأولى من جلسات مجلس شباب جازان الجديد ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بأبنائه الشباب أعضاء المجلس، مبيناً أن الاجتماع خصص لبحث كل ما يخص تنمية المنطقة، وما قدمه مجلس الشباب خلال الفترة الماضية والعوائق التي تواجههم في تحقيق وتنفيذ برامجهم.

وشدد سمو أمير منطقة جازان على أهمية المجلس الذي يمثل فئة تعد هي الأغلبية بين فئات المجتمع والأداة الفاعلة في التنمية والتطوير من خلال ما يمتلكونه من قدرات جعلتهم جزءً مهمًا في مسيرة التنمية، موجهاً سموه أعضاء مجلس شباب جازان بضرورة التعاون الجاد والمخلص وتمثيل شباب المنطقة أفضل تمثيل سعياً لخدمة دينهم ومنطقتهم ووطنهم العزيز وقيادتهم الرشيدة.

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وأكد في ختام كلمته دعمه وإمارة المنطقة لكل ما يحتاجه شباب جازان، إلى جانب تبني أفكارهم وإبداعاتهم في شتى المجالات الرياضية والأدبية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات بمن يضمن تلبية تلك الاحتياجات ويجعلها موضوع التنفيذ وفقا لما يحقق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكه 2030 .

من جانبه أوضح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر , آن المجلس يحظى بدعم واهتمام من سمو أمير المنطقه وسمو نائبه لخدمة وتلبية احتياجات شباب وفتيات للمنطقة ومشاركتهم الفعالة بمختلف الفعاليات والأنشطة بما يعود بالنفع والفائدة عليهم لخدمة المنطقة ومحافظاتها.

كما القت المديرة التنفيذية للمجلس أ. عائشة بنت حمزة قحل ، كلمة اكدت فيها دعم وحرص سمو امير المنطقة وسمو نائبه لمجلس شباب المنطقة ، وبينت أن المجلس استعرض خلال جلسته العديد من الموضوعات التي شملت مشاركات ونشاطات المجلس للفترة السابقة وتوصيات الجلسة الأولى والخطابات الواردة عليها ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالملتقيات المقترح تنفيذها من قبل المجلس, التي تتضمن المشاركات بمختلف الفعاليات والمناسبات والمهرجانات , واضافت أن الاجتماع بحث ايضاً جملة من الموضوعات الخاصة بالهيكلة الجديدة للمجلس, فضلاً عن العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها المشاركون من أعضاء المجلس ، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقه حيالها .