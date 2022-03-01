محمد بن مسعود - الدمام - بيان صادر عن المكتب السياسي للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن

بيان نفي

قال تعالي ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). ينفي المكتب السياسي بالقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي نفيا قاطعآ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عقد إجتماع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر- اليمن

في مدينة المكلاء عاصمة حضرموت يوم الخميس الموافق 2022/2/24م وإنتخاب رئيس لها..

وللتوضيح فإن ماحدث هو عبارة عن عمل مدعوم من قبل المليشيات الحوثية التي تسعى جاهدة إلى تمزيق حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي الداعم للشرعية الدستورية وللتحالف العربي، والذي عملت قيادتة لإستعادة دوره النضالي وترتيب أوضاعة الداخلي على أسس صحيحة حسب النطام الداخلي للحزب، وما عقدته بعض العناصر الموالية للانقلاب الحوثي ما هو الا

ردا على نتائج اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب وقيادات الفروع بحضور كبير ونوعي في العاصمة الموقتة عدن خلال الفترة 2022/1/20-19م يناير

والذي تكلل بالنجاح وتم فيه ملئ الشواغر في القيادة القطرية واللجنة المركزية المنتخبتين من الموتمر القطري الرابع المنعقد في عام 2006م، وقد تم نقل اللقاء الموسع عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، ولقي تأييدا شعبيآ وسياسيا منقطع النظير والذي انتخب فيه الرفيق الدكتور عبد الرحمن محمود المشرعي اميننآ عامآ لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن.

والذي يعتبر بحسب النظام الداخلي للحزب هو رئيس اللجنة المركزية،

ونؤكد أن من حضروا لقاء المكلاء هم بضع من الأشخاص ممن فقدوا مصالحهم، ومن بينهم من لا يمت للحزب بأي صلة مطلقا كالمدعوى انورالمليكي، ويحتفظ الحزب بحقه القانوني في مقاضاته هو ومن وراءه.

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وعليه:

فإننا ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا هذه التصرفات التي تهدف إلى تشويه صورة الحزب وتاريخه العريق.

ونعتبر ماحدث هو عبارة عن لعبة قذرة يقف خلفها قيادات في صنعاء قد حسمت أمرها بموقفها مع الانقلاب الحوثي كما توكد الوثائق دعمهم للمدعو أنور المليكي وكذلك من خلال البيانات الصادرة عنهم، مستغلين من خلالها الظروف والاوضاع التي تمر بها بلدنا الحبيبة اليمن و يمر بها حزبنا.

وإننا توكد أن من يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن في إطار الشرعية الرفاق أعضاء القيادة القطرية للحزب وأمينها العام الرفيق الدكتور عبد الرحمن محمود المشرعي

مشددين على أن المساس با الحزب ووحدتة التنظيمية والفكريةهو خط أحمر ولن نألوا جهدآ بالدفاع والذود عن ذلك بكل الوسائل والطرق القانونية.

كما نطالب قيادات الأحزاب السياسية بعدم التعاطي مع مثل هذه الاخبار والترويج للقاءات شكلية هزيلة لأفراد هدفهم تحقيق مكاسب شخصية.

المجد والخلود، والرحمة للشهداء الاكرم منا جميعا ، والشفاء للجرحى ، والعزة والنصر لليمن



صادر عن المكتب السياسي للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن

