الناتو يوجه رسالة عاجلة لـ الرئيس الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إن دول الحلف تواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، في الوقت الذي تدعو فيه روسيا لوقف الحرب الدموية.
وقال في تصريحات صحفية منذ قليل، إنه الحلف لا يسعى في لدخول في نزاع مع روسيا، متابعا: “رسالتنا لبوتين هي وقف الحرب وسحب القوات من أوكرانيا”.
وتابع: أندد بالحرب الروسية على أوكرانيا ونعزز من مساندتنا لها للدفاع عن نفسها.
وشدد على أنه يجب أن “نفرض على روسيا ثمنا باهظا بسبب الحرب في أوكرانيا”.
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