جونسون: بوتين أخطأ لكننا لن نقاتل القوات الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن الرئيس بوتين أخطأ في حساباته وقواته غير مرحب بها في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب عزل بوتين ونظامه من الأسرة الدولية بسبب ما يقوم به.

وأوضح أن بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا لكن تعزيزاتها تصل إلى كييف من حدود النيتو.

وأشار إلى أن بوتين أخطأ في حساب قوة المقاومة الأوكرانية وقلل من شأن قوة الوحدة الغربية.