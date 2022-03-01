شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التنسيق المشترك مع رئيس قبرص عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - انعقاد جلسة مباحثات رسمية بين سمو ولي العهد ورئيس قبرص

- بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين المملكة وقبرص

- استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة

- الرئيس القبرصي يقدم تحياته لخادم الحرمين ويتمنى للمملكة المزيد من التطور والنماء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ورئيس جمهورية قبرص جلسة مباحثات رسمية.

ونقل سمو ولي العهد في بداية الجلسة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، وتمنياته ـ رعاه الله ـ لجمهورية قبرص الصديقة مزيداً من التقدم والازدهار.

فيما حمل الرئيس القبرصي سمو ولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وتمنياته للمملكة المزيد من التطور والنماء.

وتم خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد الشريف.

فيما حضرها من الجانب القبرصي وزير الخارجية السيد يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة السيدة ناتاسا بيليديس، ونائب وزير لرئيس الجمهورية السيد كيرياكوس كوشوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً لفخامته.