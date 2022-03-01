شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة إلكترونية لتسويق التمور بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا اليوم منصة (سوق التمور الإلكتروني) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة.

وتُعنى بتسويق تمور المصانع والمتاجر المشاركة في مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة، وتعزيز التعريف بمنتوجات النخيل والتمور طيلة أيام السنة وإتاحة خيارات متعددة للمستهلك في منصة واحدة.

وأوضح المهندس الملا أن المنصة هي مبادرة من أمانة الأحساء، وتأتي ضمن جهودها لإشراك المجتمع المحلي في تعزيز الجودة التسويقية والتنافسية لتمور الأحساء، والتأكيد على أهمية دور المتاجر الالكترونية في زيادة الطلب على التمور ومنتوجاتها التحويلية والمُصنّعة من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة، والإسهام في تنويع منافذ تسويق التمور والوصول للمستهلك بأيسر الطرق واختصار الوقت والجهد للجميع خاصة وأن الطلب على التمور في ازدياد مستمر في ظل ذائقة المستهلك العالية.