اخبار الخليج – مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة يتسلم البراءة القنصلية للقنصل العام لمملكة البحرين في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم الأستاذ مازن بن حمد الحملي، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم، بمقر الوزارة، البراءة القنصلية لسعادة السيد موسى عبدالله سالم النعيمي، القنصل العام لمملكة البحرين في جدة.
وقد رحب الأستاذ مازن بن حمد الحملي بسعادة القنصل العام، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما يربطهما من احترام متبادل ومصير واحد مشترك، متمنيًا لسعادته دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي الجديد.
بدوره، ثمن سعادة القنصل العام العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا حرصه على بذل قصارى جهده لأداء مهامه على أكمل وجه، متمنيًا للمملكة العربية السعودية داوم الرفعة والمنعة والازدهار.
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