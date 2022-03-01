اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يستقبل الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وأعضاء اللجنة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيد ديفيد هاريس الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وأعضاء اللجنة وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهم للمملكة.

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