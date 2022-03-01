المياه الوطنية تنضم لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت شركة المياه الوطنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم الثلاثاء 1 مارس الجاري، اتفاقية تهدف لانضمام الأولى للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة وبناء القدرات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية كلٌ من نائب الرئيس للتحول والحوكمة بشركة المياه الوطنية المهندس أحمد بن محمد أبو الغيث، ونائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية المهندس سامي بن علي السديس، وذلك في مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرياض بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأوضح المهندس أحمد أبو الغيث نائب الرئيس للتحول والحوكمة في شركة المياه الوطنية أن الشركة تسعى من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى متابعة مستوى التطور التقني وأنشطة الابتكار والاختراع في قطاع المياه، ودعم عملية الابتكار في شركة المياه من خلال الاستفادة من خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، وتبني الأفكار منذ بدايتها حتى وصولها للسوق كمنتجات محمية ببراءة اختراع.

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وبيّن المهندس سامي السديس نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا من أهداف الهيئة السعودية للملكية الفكرية بدعم مجالات الملكية الفكرية وتنميتها ورعايتها، حيث يشكل إنشاء الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية جزءًا محققًا لاختصاصات ومهام الهيئة السعودية للملكية الفكرية المتمثل في توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.