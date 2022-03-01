محمد بن مسعود - الدمام - تحذير لمحبي القهوة.. الإفراط في تناولها يعرضك لـ 6 مشاكل صحية وهذه الكمية المناسبة منها يوميًا

كشفت وزارة الصحة، مخاطر الإفراط في تناول القهوة، حيث أوصت محبي مشروب القهوة بالالتزام بالحد الطبيعي من الكافيين يوميًا لتجنب أضرارها على الصحة العامة.

ولفتت إلى أنه برغم أن القهوة صديقة إلا أن الحد الأقصى من الكافيين للشخص البالغ 400 ملجم يوميًا، وهو ما يساوي 4 أكواب من القهوة السوداء.

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وذكرت وزارة الصحة 6 أعراض بارزة لزيادة الكافيين، تتمثل في الأرق والغثيان، والصداع وآلام الصدر، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة، وصعوبة التنفس، وفقدان التحكم بالعضلات.

ونوهت أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بشرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وتناول الأغذية.