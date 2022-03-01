ضبط 172 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منطقة عسير

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الشهر الماضي 6148 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 172 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت، غير ملتزمة بالاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا ». من جانبه أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الرقابية مستمرة، على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، واستمرار تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة. داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.



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