شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش التنمية الاقتصادية وتحدياتها بمؤتمر الرابطة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد مجلس الشورى إلى اجتماع المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي يعقد اجتماعاته في المملكة المغربية يوم غد الأربعاء 29/7/1443هـ الموافق 2/3/2022م .

ويناقش رؤساء المجالس التشريعية في أفريقيا والعالم العربي خلال المؤتمر عدد من الموضوعات التي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الراهنة.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مختلفة من بينها التعاون والتضامن الأفريقي العربي، وتعزيز التعاون من خلال عقد الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.