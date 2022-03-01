شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مواطن ينقذ سلحفاة من شباكها القاتلة وتكريمه بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مقطع متداول أعاد المواطن هاني بالبيد حيوان بحري "سلحفاة" لبيئتها البحرية بعد إزالة الشباك العالقة بها بشاطئ القنع بمحافظة القنفذة، وذلك بعد التأكد من سلامتها.

وقد كرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي المواطن، نظير عمله الإنساني والرفق بالحيوان.

وبين "المعيدي" أن حظر هذه الأنواع من الشباك النايلون والتي تعتبر مخالفة لنظام الصيد البحري يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية.

من جهته أكد مدير عام والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ضرورة تفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان، داعيا تسليط الضوء إعلاميا على الممارسات الخاطئة تجاه الحيوانات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتفعيل طاقات المجتمع في هذا الجانب.

كما حث جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم ٩٣٩ على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكد أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات سواء كان مواطناً أو غير ذلك، وأن الإساءة ليست بالضرورة أن تكون متعمدة مضيفا بأن الإهمال في رعاية الحيوان أو تغذيته أو نقله تعتبر كذلك من الإساءة إلى الحيوان.