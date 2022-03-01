تقاعد مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو سمير الخان 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة ترافكو عن تقاعد سمير عبدالله الخان من منصبه كمساعد رئيس تنفيذي للمجموعة واستشاري سكرتارية المجلس والالتزام إعتبارا من 27 فبراير 2022.

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