الكرملين: روسيا ما زالت تعتبر “زيلينسكي” رئيساً شرعياً لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام -

في تصريح مفاجئ، أعلن الكرملين، أن روسيا ما زالت تعتبر فلوديمير زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا.

وأوضح أن رئيس أوكرانيا، كان بإمكانه إصدار أوامره بإلقاء السلاح حقناً للأرواح ومنعًا للحرب.

ونفي في بيان له استهداف القوات الروسية البنى السكنية أو المدنية في جميع المناطق الأوكرانية.

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وأضاف أنه لا خطط لتحدث الرئيس بوتين مع نظيره الأوكراني، مجددًا اتهامه لأوكرانيا باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأشار إلى أن العقوبات لن تجبر بلاده على تغيير موقفها، نافيًا الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مسؤول أوكراني، أن قوات من بيلاروسيا تدخل مدينة “شيرنهيف” شمال العاصمة كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الهجوم على وسط خاركيف عمل إرهابي، مؤكدًا أن تم تشريد آلاف المواطنين الأوكرانيين.

فيما أعلنت منصة “يوتيوب” العالمية، أنها قررت وقف بث قناتي آر تي وسبوتنيك الروسيتين في أوروبا.